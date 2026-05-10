Samstagabend eskalierte die Stimmung bei einem Fußballspiel in Bad Ischl, als mehrere teils maskierte Fans den Fußballplatz stürmten. Die Polizei musste mit zusätzlichen Kräften einschreiten, mehrere Personen werden angezeigt.

Gegen 19:10 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einer eskalierenden Auseinandersetzung auf dem Fußballplatz in Bad Ischl gerufen. Bereits während der Anfahrt erhielten die Beamten die Information, dass etwa 15 teils maskierte Fans den Platz stürmten und versuchten, auf den Schiedsrichter sowie weitere Fans loszugehen. Daraufhin wurden zusätzliche Polizeistreifen aus dem Nahbereich zum Einsatzort entsandt.

Fans flüchten beim Eintreffen der Polizei

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten mehrere Personen aus dem Stadion, wodurch sich die Lage rasch beruhigte. Aufgrund eines Fanvideos, mehrerer Zeugenaussagen sowie einer sichergestellten Sturmhaube konnten in weiterer Folge zahlreiche beteiligte Fußballfans eingekesselt und deren Identitäten festgestellt werden.

Äußerst aggressiv und unkooperativ

Laut Polizei verhielten sich einige Fans aus Steyr gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv und unkooperativ. Im Zuge des Vorfalls geriet auch ein zehnjähriger Junge aus dem Bezirk Gmunden zwischen die angreifenden Fans, blieb nach ersten Angaben jedoch unverletzt. Mehrere Personen werden verwaltungsrechtlich angezeigt.

Quelle: LPD OÖ