Mit den Publikumslieblingen Maria Köstlinger, Kammerschauspielerin und Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt und Burgschauspieler Jürgen Maurer waren zweifellos zwei ganze Große der österreichischen Schauspielszene zu Gast im Ischler Pfarrheim. Und im Handumdrehen schienen sich die beiden beim Ischler Publikum wohlzufühlen, das die vielen witzigen wie skurrilen Anekdoten mit spontanem Szenenapplaus honorierte.

Die Textcollage brachte unter anderem Beiträge von Trude Marzik, Karl Valentin oder Arthur Schnitzler, man erlebte wie sich Schauspieler*innen und Regisseure an den Werken der Weltliteratur abmühten oder hörte von Musikern, die nicht unbedingt immer das spielten, was ihnen der Dirigent vorgab.

Abgesehen von den inhaltlichen Pointen tat es gut, große österreichische Sprach- und Interpretationskultur live erleben zu können und man spürte, wie viel Spaß die beiden Künstler selbst dabei hatten. Die „Dampfplauderer“ sorgten mit Salzkammergut Volksmusik und Wiener Liedern für die passende musikalische Umrahmung dieser Benefiz-Lesung.

Lions Präsident Christof Kravutske dankte dem zahlreich erschienenen Publikum sowie den Sponsoren und versicherte, dass der Reinerlös des Abends für Hilfsaktionen in Bad Ischl, Ebensee, Strobl und St. Wolfgang eingesetzt werden wird. Mit der legendären Geschichte vom Gaskassier als Zugabe endete ein gelungener und kurzweiliger Kulturabend.