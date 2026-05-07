Für die jungen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer markierte der 1. Mai den offiziellen Start in die Leichtathletik-Saison und das gleich mit einem echten Highlight. Den U14-Mehrkampf-Landesmeisterschaften in Taufkirchen an der Pram. Mit großem Aufgebot und beachtlichen Leistungen präsentierte sich dabei die Sektion Leichtathletik der Sportunion Gmunden.

Im anspruchsvollen Fünfkampf, bestehend aus 60 Meter Hürden, Hochsprung, 60 Meter Sprint, Vortex-Wurf und einem 1000-Meter-Crosslauf, gingen gleich neun Mädchen aus Gmunden an den Start. Besonders knapp verlief die Entscheidung um die Medaillenplätze. Magdalena Englacher erzielte starke 3503 Punkte, verpasste jedoch denkbar knapp um nur fünf Punkte die Bronzemedaille und belegte Rang vier.

Ebenfalls unter den Top Ten landete Chiara Wallner, die mit 3408 Punkten den sechsten Platz erreichte. Für ein echtes Highlight sorgte sie im Vortex-Wurf. Mit einer Tagesbestweite von 53,08 Metern setzte sie sich in dieser Disziplin an die Spitze des gesamten Teilnehmerfeldes. Louisa Traxler komplettierte das gute Mannschaftsergebnis mit Rang zwölf und 3178 Punkten.

In der Teamwertung durften sich die Gmundnerinnen besonders freuen. Die erste Mannschaft holte sich den Titel der Vize-Landesmeisterinnen 2026. Auch die weiteren Teams zeigten solide Leistungen. Team Gmunden 2 (Halver, Neubauer, Zuber) erreichte Platz sieben, während Team Gmunden 3 (Bauer, Leitner, Milic) den neunten Rang belegte.

Prachtvoll verlief auch der Wettkampf für die Burschen. Auch sie sicherten sich den Vize-Landesmeistertitel. Emmerich McGrew führte das Team mit 2466 Punkten an, gefolgt von Tobias Kleindienst (2183 Punkte) und Nick Kendler (2017 Punkte).

Mit diesen starken Ergebnissen gelang der Sektion Leichtathletik der Sportunion Gmunden ein vielversprechender Auftakt in die neue Saison und die gezeigten Leistungen lassen auf weitere Erfolge im Laufe des Jahres hoffen.