Heftige Windböen während eines Gewitters haben am Sonntagabend in Bad Goisern mehrere Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Umgestürzte Bäume blockierten an mehreren Stellen die Verkehrswege.

Mehrere Straßen durch Bäume blockiert

Die starken Sturmböen brachten an verschiedenen Orten Bäume zu Fall, die in weiterer Folge Straßen und Verkehrswege versperrten. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern wurde zu mehreren Einsatzstellen alarmiert.

Mehrere Einsatzteams gleichzeitig gefordert

Um die Behinderungen rasch zu beseitigen, standen mehrere Fahrzeugbesatzungen der Feuerwehr gleichzeitig im Einsatz. Die Einsatzkräfte arbeiteten die Einsatzstellen parallel ab, um die betroffenen Straßen schnellstmöglich wieder befahrbar zu machen.

Verkehrswege wieder freigemacht

Mit Kettensägen und weiteren Forstwerkzeugen entfernten die Feuerwehrmitglieder die umgestürzten Bäume und räumten die Verkehrswege frei. Nach Abschluss der Arbeiten konnten alle betroffenen Straßen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Quelle:www.ff-badgoisern.at