Am Freitagabend kam es auf der Gmöser Straße in Laakirchen zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 86-jähriger Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war gegen 22:15 Uhr mit seinem Auto auf der Gmöser Straße in Richtung Laakirchen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Fahrrad vom Güterweg Roith in Richtung der Kreuzung mit der Gmöser Straße.

Lenker gibt Blendung durch Gegenverkehr an

Nach Angaben des Autofahrers sei er unmittelbar zuvor vom Gegenverkehr geblendet worden. In der Folge habe er den vor ihm auf der Fahrbahn fahrenden Radfahrer übersehen und diesen frontal erfasst.

Der 86-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein beim 20-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.