In Weyregg am Attersee ist in der Nacht auf Donnerstag ein Auto gegen eine Mauer geprallt. Die Feuerwehr musste offenbar eine Person aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr wurde anfangs zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall auf die B152 Seeleitenstraße nach Weyregg am Attersee alarmiert. Nach kurzer Zeit war klar, dass eine Person aus dem Fahrzeug gerettet werden musste. Eine weitere Feuerwehr wurde nachalarmiert. „Die Feuerwehr Weyregg wurde um 01:09 Uhr zu „Verkehrsunfall Aufräumarbeiten“ alarmiert, daraus wurde dann „Personenrettung Verkehrsunfall PKW“. Ein PKW ist aus unbekannter Ursache gegen eine Mauer gefahren.“ Feuerwehr Weyregg am Attersee, via Facebook