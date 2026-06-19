Nach exakt 10 Jahren wird vom 21.-24. Juni in der Bundessportschule Obertraun (BSFZ) wieder eine Finalrunde der besten Mädchenfußballerinnen Österreichs ausgetragen. Bei den16. Bundesmeisterschaften sind 10 Mannschaften am Start, Veranstalter Oberösterreich stellt mit dem Landesmeister BG/BRG Rohrbach und den Finalistinnen des Georg von Peuerbach-Gymnasiums Linz 2 Teams.

Das Programm im Telegramm-Stil:

Traditionell wird am Anreisetag (Sonntag) die Auslosung der 10 Mannschaften in 2 Gruppen durchgeführt, wobei die Vertreter des Veranstalters Oberösterreich in 2 verschiedene Gruppen gesetzt werden. Am Montag, 22. Juni, werden ab 9.30 Uhr die Gruppenspiele durchgeführt, es folgen die Halb-Final-Spiele und Platzierungsspiele am Dienstag; „Kleines und Großes Finale“ bilden am Mittwoch den Abschluss samt Siegerehrung.

Oberösterreich mit 2 „Silbernen“!

Landesmeister BRG Rohrbach holte im Vorjahr in Hohenems hinter Rekord-Bundesmeister Polgar-Gymnasium Wien Rang 2, verteidigt also den „Vize“, ebenfalls „Silber“ eroberte das Georg von Peuerbach-Gymnasium Linz heuer mit dem 2. Platz bei der HALLEN-Bundesmeisterschaft in Trofaiach.

Die weiteren Teilnehmer:

BG/BRG Polgarstraße (Wien), BG Rein (Steiermark), SMS Wörgl (Tirol), MS Euratsfeld (Niederösterreich), MS Bramberg (Salzburg), SMS Nüziders (Vorarlberg), FSSZ Fritz Strobl Schulzentrum (Kärnten), BG/BRG/BORG Eisenstadt Kurzwiese (Burgenland).

Großes Vertrauen in das Organisationsteam!

Cheftrainerin Mag. Martina Schuster (BG/BRG Rohrbach) auf die Frage, was sich die o.ö. Landesmeisterinnen von der Veranstaltung erwarten: „Da ich das Austrian Sports Resort Obertraun bereits gut kenne, erwartet uns dort eine Top -Unterkunft mit hervorragenden Rasenplätzen und sehr guten Rahmenbedingungen. Auch abseits der Spiele bietet die Anlage viele Möglichkeiten zur Erholung und Aktivität – wie Padel-Tennis, Tennis, Baden oder Klettern.

Insgesamt rechnen wir mit einer sehr gut organisierten Veranstaltung, bei der sicher alles reibungslos ablaufen wird. Mit Katharina Strauchs, BEd (SNMS Kleinmünchen) an der Spitze des Organisationsteams sind wir überzeugt, dass das wieder ein rundum gelungenes Event wird! Die Vorfreude bei uns ist schon sehr groß!“

Polgargymnasium Wien gewann die „Premiere“

2016 war das BSFZ Obertraun bereits einmal Austragungsort des Bundesfinales, damals siegte das Polgargymnasium Wien mit 3:2 gegen die SMS Graz Bruckner, die SMS Lambach (OÖ) landete auf Rang 6, die SMS Ulrichsberg (OÖ) auf Platz 10.