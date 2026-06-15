Am 28.05.2026 fand an der HTBLA Hallstatt eine Stammzellentypisierung statt. Organisiert wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit der Schüler:innenvertretung mit “Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich”, um möglichst viele neue potenzielle Stammzellspenderinnen und Stammzellspender zu gewinnen. Die Idee für die Aktion entstand innerhalb der Schülervertretung und wurde von Schulsprecherin Shannon Caitlyn Escalona an die Schulleitung herangetragen. Herr Direktor Mag. Dr. Preimesberger der HTBLA Hallstatt zeigte sich von Beginn an überzeugt von dem Projekt und unterstützte die Umsetzung der Veranstaltung. Er bedankte sich insbesondere für das Engagement der Schüler:innenvertretung, die wesentlich zur Organisation und Durchführung der Aktion beitrug.

Ziel der Aktion war es, auf die Bedeutung der Stammzellenspende aufmerksam zu machen und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich unkompliziert registrieren zu lassen. Für viele Patientinnen und Patienten mit Leukämie oder anderen schweren Erkrankungen ist eine Stammzelltransplantation oft die einzige Chance auf Heilung. Die Wahrscheinlichkeit, einen Spender oder eine Spenderin zu finden, liegt bei 1:300.000 bis 1:mehreren Millionen. Darum ist es umso wichtiger, dass sich möglichst viele Menschen typisieren lassen.

Die Veranstaltung begann mit einem Informationsvortrag gehalten von Kristina Fenninger von Geben für Leben, bei dem die Schülerinnen und Schüler über den Ablauf einer Stammzellspende aufgeklärt und über die Organisation informiert wurden. Anschließend konnten sich alle Interessierten registrieren lassen. Sie wurden bei Fragen genauestens aufgeklärt und von fleißigen Helfern der Schule (siehe Bild) durch die Registrierung geführt. Die Typisierung erfolgte unkompliziert und schmerzfrei durch einen Wangenabstrich.

Viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nutzten die Gelegenheit, um sich registrieren zu lassen. Insgesamt konnten 161 neue potenzielle Stammzellspenderinnen und Stammzellspender gewonnen werden. Hinter jeder einzelnen Typisierung steht ein Mensch, der bereit ist, im Ernstfall zu helfen. Damit leistet die Schule einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Blutkrebs und andere schwere Erkrankungen. Durch die Teilnahme an der Aktion haben viele Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernommen und ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft gesetzt.

Die Schulsprecherin ist sehr zufrieden über den reibungslosen Ablauf, die zahlreiche Teimnahme und das große Interesse der Schüler:innen und Lehrer:innen. Ebenfalls hofft sie, dass auch zukünftige Schulsprecher:innen diese Aktion gerne wieder einmal durchführen und somit neue potentielle Spender gefunden werden können.