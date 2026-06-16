Im Ortszentrum von Vorchdorf ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem aufsehenserregenden Einbruch bei einem Juweliergeschäft gekommen. Die Auslage wurde mit einem Kleinbus gerammt.

Ein größeres Polizeiaufgebot stand am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Vorchdorf im Einsatz. Dort sind unbekannte Täter offensichtlich mit einem Kleinbus in die Auslage eines Juweliergeschäfts gefahren und ergriffen dann mit dem Fahrzeug die Flucht. Diese endete dann in einer Sackgasse.

Erheblicher Sachschaden

Der Schaden beim Juwelier- und Uhrmachergeschäft ist beträchtlich. In der Früh wurde dann die Feuerwehr zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall alarmiert. Das Tor des Geschäfts musste gesichert und teilweise demontiert werden. Zudem standen die Einsatzkräfte beim Fluchtfahrzeug im Nahbereich des Tatortes im Einsatz. Die Lambacher Straße war für mehrere Stunden gesperrt.