Attnang-Puchheim. Eines hat am Stadtamt Attnang-Puchheim Tradition… Zu Schulschluss besuchen Schulkinder das Rathaus. So konnten auch heuer wieder sechs dritte Klassen der Regenbogenschule, Rosenschule und der Franziskusschule Puchheim begrüßt werden.

Vieles war für die Kinder neu, beispielsweise dass das Fundamt im Rathaus beherbergt ist. Ein neuer Reisepass, Heiraten, einen Hund oder Mülltonnen anmelden, die Bewilligung für ein Haus usw. Auch das wird alles im Stadtamt erledigt. Und sogar Kinder-Highlights wie das Freibad Apumare, der Puchheimer Kirtag oder die Ferienspaß-Aktion gehören zur Stadtgemeinde.

Nach einer leckeren Jause im großen Sitzungssaal, folgt immer ein Höhepunkt für die Kids – die Fragestunde mit unserem Bürgermeister Peter Groiß. Hier durften ihm die Kinder ungeniert Löcher in den Bauch fragen… Dies nutzten sie auch ausgiebig. Besonders beliebt ist immer die Frage nach dem Gehalt des Bürgermeisters. Heuer war auch die laufenden Fußball-WM ein begehrtes Diskussionsthema. Nachdem Besuch des Bürgermeister-Büros und mit einem eigenen Plakat fürs Klassenzimmer endeten die abwechslungsreichen Vormittage.