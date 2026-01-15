Kurz vor Weihnachten durfte sich die Lebenshilfe Oberösterreich über eine besondere Spende freuen: Elf Kinder aus Frankenmarkt bastelten und backten in ihrer Freizeit weihnachtliche Produkte und verkauften diese beim Adventmarkt in der alten Wachterschmiede in Frankenmarkt. Der Erlös in Höhe von 650 Euro kam der Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt zugute und wurde nun übergeben.

Mit viel Engagement und Kreativität stellten die Kinder ihre selbstgemachten Werke her und zeigten damit großen sozialen Einsatz. Die Spendenübergabe fand letzte Woche im Rahmen eines persönlichen Treffens in der Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt statt. Neben den Kindern waren auch Beschäftigte der Lebenshilfe Oberösterreich sowie die Einrichtungsleitung anwesend.

Großes Engagement mit viel Herz

„Solche Initiativen zeigen, wie selbstverständlich Solidarität und Miteinander bereits bei jungen Menschen gelebt werden“, freut sich Thomas Baumgartner, Leiter der Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklamarkt. Die Spende wird für Aktivitäten und Angebote verwendet, die über die Grundfinanzierung des Landes OÖ hinausgehen und den begleiteten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung direkt zugutekommen.

Die Lebenshilfe Oberösterreich bedankt sich herzlich bei den Kindern aus Frankenmarkt für ihr Engagement und ihre Unterstützung. Ihr Einsatz ist ein schönes Beispiel dafür, wie gemeinsames Handeln einen wertvollen Beitrag für Inklusion und Teilhabe leisten kann.