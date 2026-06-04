Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochabend auf der L1071 Tanzbodenstraße, Rieder Straße, im Gemeindegebiet von Ottnang am Hausruck ereignet.

Die Einsatzkräfte von drei Feuerwehren wurden mit dem Einsatzbegriff „Personenrettung Verkehrsunfall PKW“ zu einem schweren Unfall auf die L1071 Tanzbodenstraße, Rieder Straße gerufen. Ein PKW ist dort im Bereich vor einer Kehre aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Eine Person wurde dabei schwer im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Eingeklemmte wurde noch im Fahrzeug notärztlich erstversorgt und in weiterer Folge mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei weitere Personen überstanden den Unfall offenbar unverletzt. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr führte in weiterer Folge die Aufräumarbeiten durch. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgesichert. Die L1071 Tanzbodenstraße, Rieder Straße, war zwischen Eberschwang und Ottnang am Hausruck für die Dauer des Einsatzes gesperrt.