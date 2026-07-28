Der Beginn eines neuen Schuljahres ist für viele Familien mit hohen Ausgaben verbunden. Mit der Schultütenaktion möchte die Stadtgemeinde Gmunden auch heuer Familien mit geringem Einkommen unterstützen und ihnen den Schulstart ihrer Kinder erleichtern.

Anspruchsberechtigte Familien werden von der Stadtgemeinde schriftlich informiert und können eine Unterstützung für den Ankauf von Schulsachen beantragen. Anspruchsberechtigt sind Familien, die den Teuerungsausgleich der Stadtgemeinde Gmunden beziehen.

Die Unterstützung erfolgt in Form von Gutscheinen für den Ankauf von Schulartikeln, damit die benötigten Schulsachen direkt vor Ort eingekauft werden können. Zusätzlich erhält jedes Kind eine gefüllte Schultüte.

Damit möglichst viele Familien unterstützt werden können, bittet Bürgermeister Stefan Krapf die Bevölkerung um Mithilfe. Geldspenden können auf das Konto der Stadtgemeinde Gmunden

IBAN: AT20 3451 0000 0951 1312

Kennwort: Schultüte

überwiesen werden.

Darüber hinaus können Gutscheine von Thalia oder Pagro im Sozialamt der Stadtgemeinde abgegeben werden.

Alle eingelangten Spenden werden vom Sozialamt gesammelt und gleichmäßig auf die anspruchsberechtigten Familien aufgeteilt. Mit dieser Initiative setzt die Stadtgemeinde Gmunden ein Zeichen für Zusammenhalt und Chancengleichheit und möchte dazu beitragen, allen Kindern einen gelungenen Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen.

Bürgermeister Stefan Krapf und Sozialstadtrat Thomas Bergthaler: „Es ist uns als Stadtgemeinde ein Anliegen, bedürftige junge Familien zu unterstützen. Dazu können alle Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag leisten. Wir wollen gezielt jenen Familien helfen, die diese Unterstützung dringend benötigen.“