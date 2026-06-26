Am Mittwochabend rettete das rasche Eingreifen mehrerer Ersthelfer, eines Arztes und einer Polizeistreife einem 79-jährigen Mann in Ohlsdorf vermutlich das Leben. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Eine Polizeistreife war gegen 18:30 Uhr im Gemeindegebiet von Ohlsdorf zu einem anderen Einsatz unterwegs, als mehrere Personen die Beamten auf sich aufmerksam machten. Sie informierten die Polizisten darüber, dass in einem nahegelegenen Restaurant eine Person zusammengebrochen sei.

Defibrillator aus Streifenwagen eingesetzt

Beim Eintreffen waren Passanten sowie ein zufällig anwesender Arzt bereits mit der Reanimation des 79-jährigen Mannes aus dem Bezirk Gmunden beschäftigt. Die Polizeibeamten unterstützten die Maßnahmen und setzten den im Streifenwagen mitgeführten Defibrillator ein.

Patient mit Notarzthubschrauber ins Klinikum geflogen

Der kurz darauf eintreffende Notarzt übernahm die weitere Versorgung. Wenig später konnte bei dem 79-Jährigen wieder ein Puls festgestellt werden. Anschließend wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels geflogen, berichtet die Polizei.