Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 14. Juni zur nächsten Philosophischen Matinée ein. Thema der Diskursrunde: Urlaub vom Ich. Über Muße, Flucht und Freiheit.

Urlaub entlastet vom Alltag – doch was, wenn das Ich selbst zur Last wird? Die Matinée nimmt genau diesen Gedanken beim Wort: Muße beginnt dort, wo Zweck und Absicht zurücktreten, wo das Ich nicht mehr im Mittelpunkt steht. Ist das Flucht – oder eine andere Form von Freiheit? Gemeinsam wird über den Charakter zweckfreier Zeit nachgedacht, über das Verhältnis von Ich und Tätigkeit und über das Entkommen aus der Dauerbeobachtung des eigenen Lebens.

Die Veranstaltungsreihe Philosophische Matinée – Auf ein Wort wird von Danièle Hollick kuratiert und moderiert. Die promovierte Philosophin mit Abschluss in Philosophischer Praxis (Universität Wien, 2024) bringt dabei Hintergründe, Perspektiven und Anekdoten aus der Philosophiegeschichte ein – und lenkt das gemeinsame Gespräch. Bisherige Themen der Reihe waren Einsamkeit, Zeit, Glück, Disziplin und der Sinn des Lebens: Fragen, die nah am Alltag liegen und trotzdem selten offen gestellt werden.

Das Format ist niederschwellig und explizit ohne Vorkenntnisse zugänglich. Wer möchte, bringt sich ins Gespräch ein – wer lieber zuhört, ist ebenso willkommen. Für eine angenehme Atmosphäre und eine kleine Stärkung ist gesorgt.

Veranstaltungsinformation:

Philosophische Matinée – Auf ein Wort: Urlaub vom Ich. Über Muße. Flucht und Freiheit, Sonntag, 14. Juni 2026, 10:00–12:00 Uhr, OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck, Hans Hatschek-Straße 24, 4840 Vöcklabruck, Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich.

Kontakt: philopraxis@danielehollick.at | 0676 9491438

Weitere Infos: www.okh.or.at/programm