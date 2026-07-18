Im „ausverkauften“ Gastgarten des renommierten Gasthof Hois´n durfte die Turnermusi vom Turnverein Gmunden 1861 das abwechslungsreiche Programm an Landler, Polka, Bairischen, Walzer, Steirischen, Marsch, Gesang und Seitlpfeifereinlagen den zahlreichen Gästen näherbringen.

Dort wo die Volksmusik ihren Platz hat, wurde vergangenen Mittwoch bei sommerlichen Temperaturen, flott und beherzt aufgespielt. Zum Mitsingen stellte Gernot seine Liederbüchl den Zuhörern zur Verfügung.

Die Musikanten wurden nach dem Spiel von der Familie Schallmeiner mit den Spezialitäten der Küche verwöhnt. Zur 20sten Wiederholung im kommenden Jahr wurde bereits der Termin vereinbart.