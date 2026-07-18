Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Gmunden gegen einen Müllraum einer Tankstelle gekracht und beging anschließend Fahrerflucht. Ein Alkotest ergab später 1,96 Promille.

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden wollte gegen 19:10 Uhr mit seinem Pkw aus einer Parklücke bei einer Tankstelle ausparken. Dabei streifte er den Müllraum der Tankstelle und beschädigte diesen. Eine Mitarbeiterin sprach den 61-Jährigen unmittelbar nach dem Unfall auf den Schaden an. Statt anzuhalten, fuhr er jedoch davon.

Lenker hatte fast zwei Promille

Dank des bekannten Kennzeichens konnte der Lenker rasch ausgeforscht werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen.

Während der Amtshandlung zeigte sich der 61-Jährige laut Polizei äußerst respektlos. Er habe angegeben, nicht so viel getrunken zu haben und den entstandenen Schaden als nicht gravierend bezeichnet. Er wird angezeigt, berichtet die Polizei.