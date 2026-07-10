Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwache Reiterndorf zu einer Ölspur in der Rosenkranzgasse alarmiert: ein Traktor hatte eine größere Mengen an Getriebeöl verloren.

Die Florianis sicherten die Fahrbahn mittels Ölspurtafeln ab und banden die ausgeflossenen Betriebsmittel mit mehreren Säcken Ölbindemittel. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde außerdem die Kehrmaschine des städtischen Wirtschafthofes hinzugezogen.

Anschließend konnten die Kameraden den Einsatz beenden und wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Einsatzende: 16:57 Uhr

Die FW Reiterndorf war mit KLF-A & VLF-A im Einsatz.