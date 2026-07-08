LAAKIRCHEN. Eine „musikalische & kulinarische Genussreise“ führt am So., 30. August 2026 von 10:00 bis 17:00 Uhr zu sechs verschiedenen Höfen in Laakirchen. Dort werden die Besucher mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt, dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit musikalischer Unterhaltung.

Zu Fuß, per Rad oder mit dem Oldtimerbus geht’s auf gut beschilderten Wegen zu den Höfen der Familien Spitzbart („Hoidinger“) und Schisslingstrasser, zum Michl z´Bergham (Familie Holzleithner), zur Meinhartinger-Hofgemeinschaft, zum Weingarten Haitzing (Familie Brandstetter) und zum Hof von Herrn Enichlmair (Jagdgesellschaft Laakirchen). Gestartet wird um 10:00 Uhr beim Hoidinger mit einer Feldmesse. Der Oldtimerbus fährt um 09:30 Uhr beim Neuen Rathaus zur Feldmesse und steuert anschließend von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Höfe an. Die genauen Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte vom Abfahrtsplan bzw. auf den Kreidetafeln bei den ausgewiesenen Oldtimerbus-Haltestellen.

Bei herzhaften Schmankerln wie Pulled-Pork Burger, Geflügeleinmachsuppe, Blunzengröstl, gebackene Hühnerschenkerl, Erdäpfelspiralen, Chili con Carne, Rehleberkäse, Rehgulasch, Marillenknödel, Bauernkrapfen, Kuchen, Speck- und Aufstrichbrote und Haitzinger Weinen kann man es sich gut gehen lassen. Dazu gibt es spannende Einblicke in die Landwirtschaft, eine Trainingsvorführung von Greifvögeln, die Möglichkeit zur Wein- und Obstgartenbesichtigung, traditionelle Musik und ein tolles Kinderprogramm mit Strohhüpfburg, Streichelzoo und vielem mehr.

Weitere Infos auf www.laakirchen.at