Bei einem Verkehrsunfall in Laakirchen sind am Montagabend zwei Autofahrer verletzt worden. Ein Alkotest bei einem der Lenker verlief positiv.

Ein 41-jähriger Lenker aus dem Bezirk Gmunden war gegen 18:30 Uhr mit einem Transporter auf einer Gemeindestraße von Matzing in Richtung Laakirchen unterwegs. Auf einer Kreuzung kam es zur rechtwinkeligen Kollision mit dem Pkw eines 22-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden.

Fahrzeug in angrenzendes Feld geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 22-Jährigen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Transporter drehte sich um 180 Grad und blieb auf der Kreuzung stehen.

Beide Fahrzeuglenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden sie in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Ein Alkotest beim 41-jährigen Transporterlenker ergab einen Wert von 0,7 Promille, berichtet die Polizei.