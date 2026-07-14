Die Bergbahnen Dachstein Salzkammergut und der Tourismusverband Annaberg-Lungötz eröffneten am Montag, dem 13. Juli 2026 Fuxis Erlebnisweg in Annaberg-Lungötz.

Nach der gemeinsamen Auffahrt mit der Donnerkogelbahn in Dachstein West erkundeten die Ehrengäste gemeinsam mit Maskottchen FUXI den neuen Erlebnisweg. Eine großzügige Kletterstrecke, zwei Kugelbahnen sowie die neuen, sechs Meter hohen Milchkannen-Spieltürme begeistern seit einigen Tagen nicht nur Gäste aus dem Tennengau, sondern auch die einheimische Bevölkerung. Bei den Ruheliegen am Speichersee laden zahlreiche Plätze zum Entspannen ein.

Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut und Vorstand der Dachstein Tourismus AG, Florian Rettenegger, Obmann des Tourismusverbands Annaberg-Lungötz, sowie Bürgermeister Martin Promok eröffneten den neuen Erlebnisweg feierlich mit musikalischer Umrahmung. Die Segnung nahm Kooperator des örtlichen Pfarrverbands, P. Placidus Schinagl OSB, vor.

Im Anschluss ging es für die Ehrengäste zur Rottenhofhütte, wo auch für die Kinder ein tolles Rahmenprogramm geboten wurde. Kinderschminken und eine Zaubershow mit „Magic Max“ sorgten für beste Unterhaltung.

Statement Rupert Schiefer, Geschäftsführer Bergbahnen Dachstein Salzkammergut:

„Die konsequente Weiterentwicklung unseres Sommerangebots ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, unsere Gäste 365 Tage im Jahr zu begeistern. Besonders am Herzen liegen uns attraktive Erlebnisse für Kinder – denn wenn die Kleinsten Freude haben, genießen auch Eltern und Großeltern den Tag am Berg. So schaffen wir einen echten Mehrwert für die ganze Familie.“

Statement Florian Rettenegger, Obmann Tourismusverband Annaberg-Lungötz:

„Dachstein West ist im Winter hervorragend positioniert. Umso wichtiger ist es, den Sommertourismus gezielt weiterzuentwickeln. Ein attraktives Sommerangebot ist heute ein wesentliches Entscheidungskriterium für Nächtigungsgäste und gleichzeitig eine wichtige Grundlage für zukünftige touristische Investitionen und neue Hotelprojekte in der Region.“

Statement Martin Promok, Bürgermeister der Gemeinde Annaberg-Lungötz:

„Wir dürfen uns hier an einem der schönsten Plätze der Welt zuhause fühlen. Mit der neuen Attraktion erhält Annaberg-Lungötz ein weiteres touristisches Highlight, das unsere Gemeinde bereichert und sowohl Gästen als auch der einheimischen Bevölkerung noch mehr Freizeit- und Erlebnisqualität bietet.“

Fakten zu Fuxis Erlebnisweg:

Milchkannen-Spieltürme – Kletterspaß im XXL-Format

Die Milchkannen-Spieltürme sind ein einzigartiges Spielgerät mit drei großen Türmen im Design traditioneller Milchkannen. Mit einem Durchmesser von drei Metern und einer Höhe von sechs Metern bieten sie ein beeindruckendes Klettererlebnis für kleine Entdecker. Im Inneren können Kinder über Netze und verschiedene Kletterelemente bis ganz nach oben klettern. Von dort führen ein Netz- und ein Gittertunnel von einer Milchkanne zur nächsten. Den krönenden Abschluss bildet eine lange Tunnelrutsche, die wieder hinunter in die Spielwelt führt. Für noch mehr Bewegung und Abwechslung sorgen außerdem eine offene Rutsche, eine Kletterwand sowie eine gemütliche Nestschaukel. So entsteht eine abwechslungsreiche Erlebniswelt voller Bewegung, Geschicklichkeit, Mutproben und Spielspaß.

Kletterstrecke – Das Abenteuer zum Durchklettern

Die Kletterstrecke bietet ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot für Kinder und Erwachsene. Balancierend, hangelnd und kletternd geht es über verschiedene Elemente von einer Seite zur anderen. Die Stationen sind liebevoll im Design typischer Winter- und Bergsportgeräte gestaltet, darunter Sessellift, Liftbügel, Rodel und Skistöcke. So entsteht ein spielerisches Erlebnis, das Bewegung, Gleichgewicht und Geschicklichkeit auf besonders kreative Weise verbindet.

2 Kugelbahnen

Entlang des Rundwanderwegs laden zwei Kugelbahnen zum Spielen und Entdecken ein. An einem Automaten können Besucherinnen und Besucher eine gebrandete Holzkugel erwerben und auf die Reise schicken. Die Kugel passiert dabei verschiedene interaktive Stationen wie Xylophon, Wellenbahn, Glockenspiel und Kurvenbahn. So entstehen Klänge, Bewegungen und Überraschungen, die für abwechslungsreichen Spielspaß sorgen.

Alle Infos zu Fuxis Erlebnisweg auf www.dachstein.at oder telefonisch unter 050 140