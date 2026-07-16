Ein besonderes sportliches Jubiläum durfte die Sportunion Gmunden am Samstag den 11. Juli 2026, feiern. Gitti Rüf hakte in ihrer langen und erfolgreichen Sportkarriere ein weiteres großes Ziel ab. Mit ihrem Zieleinlauf beim Bergmarathon gehört sie nun zum exklusiven „Club der 10-maligen Bergmarathon-Finisher“.

Die äußerst anspruchsvolle Strecke von Gmunden nach Ebensee bewältigte sie bei idealen Wetterbedingungen in starken 7 Stunden und 36 Minuten. Mit großer Ausdauer und beeindruckender Konstanz unterstrich sie einmal mehr ihre außergewöhnliche Leidenschaft für den Berglaufsport.

Währenddessen kämpften die jungen Leichtathleten der Sektion Leichtathletik der Sportunion Gmunden bei den Österreichischen U18-Meisterschaften in Salzburg/Rif gegen Wind, Regen und starke Konkurrenz. Trotz der schwierigen Bedingungen präsentierten sich die Nachwuchsathleten in guter Form.

Besonders erfreulich verlief der Wettkampf für die beiden U16-Athletinnen Rosa Bauer und Maria Kendler, die sich in der höheren Altersklasse hervorragend behaupteten. Rosa Bauer sicherte sich im Speerwurf mit einer starken Leistung die Bronzemedaille, während Maria Kendler im Stabhochsprung den ausgezeichneten 7. Platz belegte.

Für U18-Athlet Maxi Prüwasser verlief das Meisterschaftswochenende hingegen nicht nach Wunsch. Die intensive Vorbereitung auf die Matura ließ in den vergangenen Monaten keine gezielte Aufbauphase zu, was sich in den Ergebnissen widerspiegelte. Er belegte im Stabhochsprung Rang 5, im Speerwurf Platz 7, im Kugelstoßen Platz 9, im Diskuswurf Platz 13 sowie im 100-Meter-Sprint Platz 19. Auch solche Wettkämpfe gehören zum Sport dazu, entscheidend ist, aus ihnen zu lernen und gestärkt in die kommenden Herausforderungen zu gehen.

Die Sportunion Gmunden kann dennoch auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Ein außergewöhnliches Bergmarathon-Jubiläum und eine ÖM-Bronzemedaille zeigen eindrucksvoll die Stärke und Vielseitigkeit des Vereins.