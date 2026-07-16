Am Mittwoch 15.7.2026 fand im Seeschloss Ort Innenhof im Zuge der Schlosskonzerte das sehens- und hörenswerte Konzert der Stadtkapelle Gmunden statt. Wie immer begrüßte am Beginn der Veranstaltung Konsulent Franz Schindlauer, Initiator der Schlosskonzerte die zahlreich erschienenen Zuhörer und Fans der Stadtkapelle und natürlich das große Orchester der Stadtkapelle mit Kapellmeister und Dirigent Peter Apfler. Durch den Abend führte in alt bewährter Weise Mag. Hubert Schmidhuber, der ebenfalls alle Zuhörer ganz herzlich begrüßte. Ein ganz besonderer Gruß galt den beiden Gesangkünstlern Sopranistin Dagmar Lauffer-Neumann und dem Tenor Johannes Hubmer, die mit ihren Darbietungen im Laufe des Abends das Publikum begeisterten.

Mit insgesamt 14 Musikstücken war das Programm sensationell. Speziell darunter das Stück „Gesang der Lerchen“ mit den Solistenpaar der Brüder Martin und Erich AUER auf ihren Klarinetten. Der Beginn war bereits mit der Filmmusik aus dem Wüstenepos „Lawrence von Arabien“ eine musikalische Explosion, welche die Zuschauer ins Staunen versetzte. Der ganze Musikabend war mit tosendem Applaus begleitet, der kaum zu bremsen war. Man kann nur herzlich zu dieser grandiosen Musikleistung gratulieren und dieser Erfolg zeigte sich auch am Ende bei den Zugaben des Song-Contest-Liedes „rise Like A Phoenix“ mit Tenor Johannes Hubmer und dem Radetzky Marsch mit Standing Ovationen und nicht endendem Applaus.

Hingewiesen wurde durch Hubert Schmidhuber am Ende auf die Großveranstaltung zum 320 Jahre Stadtkapelle Gmunden am Rathausplatz (bei Bestuhlung) mit dem „großen österreichischen Zapfenstreich“ am 14. August 2026 mit Beginn 19:30 Uhr, Einlass ab 18:00 Uhr. Karten gibt es bei den Musiker/innen der Stadtkapelle und online bei www.floro.at.