Wenn sich von 4. bis 9. August wieder elegante Holzyachten auf dem Attersee versammeln, ist eines klar: Die Atterseewoche ist zurück – ein Fest für Liebhaber traditioneller Segelkunst und historischer Bootsbaukunst.

Der Union-Yacht-Club Attersee lädt zur traditionsreichen Regattawoche, bei der schwimmende Zeitzeugen des Segelsports im Mittelpunkt stehen. Zugelassen sind ausschließlich Boote, die vor 1975 gebaut wurden oder nach traditionellen Plänen in Vollholz gefertigt sind. Seit 1887 wird die Atterseewoche nahezu ohne Unterbrechung ausgetragen und ist damit ein beeindruckendes Zeugnis gelebter Segeltradition. 139 Jahr nach der ersten Austragung findet die Atterseewoche immer noch statt!

Rund 35 dieser maritimen Oldtimer, viele davon mehr als 100 Jahre alt, werden heuer im Union-Yacht-Club Attersee erwartet. Ein besonderer Höhepunkt ist erneut die „Lange Wettfahrt“ am Samstag – eine der traditionsreichsten Regatten Österreichs, die bereits zum 98. Mal auf ihrem historischen Kurs ausgetragen wird.

Im Vorjahr segelte Thomas Stelzl (UYCAs) mit seiner Crew Reinhard Aschauer, Günther Lux und Klaus Manhardt bei den Sonderklassen auf dem Boot „Panther“ zum Sieg. Die Klasse der 22m² Rennjollen wurde von den Brüdern Matthias, Johannes und Sebastian Poell (UYCAs) auf „Pan II“ gewonnen. Bei den O-Jollen siegte Markus Mosing (NCA). Die Klasse Yardstick wurde von Andreas Lohmann (TSVH) mit seiner Crew Moritz Strauch, Bernd Poepplow, Elena Strauch und Amelie Raab auf einem 45m² Nationalen Kreuzer gewonnen. Alle Vorjahrssieger versuchen Ihre Wanderpokale zu verteidigen.

Wir hoffen auf regattataugliche Wetter- und Windverhältnisse, herrliche Bilder und freuen uns damit auf eine schöne Atterseewoche 2026, die erneut ein unvergessliches Erlebnis für die Segler*innen werden soll!