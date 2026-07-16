Wenn sportlicher Ehrgeiz, Teamgeist und Gemeinschaft aufeinandertreffen, entstehen Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Genau das war bei der diesjährigen Meisterschaftsfeier am Samstag, 11.07.2026 unseres Tennisclubs zu spüren: Vor vollem Haus wurde gemeinsam gefeiert, gelacht und auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison 2026 angestoßen.

Gleich zwei Mannschaften konnten sich in dieser Saison den Meistertitel sichern. Sowohl die 1. Herren Mannschaft als auch die Herren Mannschaft 35+ krönten ihre hervorragenden Leistungen mit dem Gewinn der Meisterschaft und sorgten damit für großen Jubel im gesamten Verein.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Besuch von Bürgermeister Stefan Krapf, der den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern persönlich gratulierte und die Bedeutung des Vereinslebens sowie des Sports für die Gemeinschaft hervorhob.

Die Meisterschaftsfeier bot den würdigen Rahmen, um auf eine erfolgreiche Saison 2026 zurückzublicken und gemeinsam auf die erreichten Ziele anzustoßen. In geselliger Atmosphäre wurde bis in die Abendstunden gefeiert und der starke Zusammenhalt innerhalb des Vereins einmal mehr sichtbar.

Der UTC Gmunden gratuliert auf diesem Weg nochmals allen Meisterschaftsteilnehmerinnen und Meisterschaftsteilnehmern sowie allen Siegerinnen und Siegern ganz herzlich zu ihren großartigen Erfolgen. Wir wünschen weiterhin viel Freude am Tennissport und bereits jetzt viel Erfolg für die kommende Saison!