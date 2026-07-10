Die Schulgemeinschaft des BG/BRG Bad Ischl freut sich über das gut besuchte Schulfest. Die zahlreichen Gäste genossen trotz des schlechten Wetters die tolle Stimmung. Die sportlichen Bewerbe, wie etwa das Fußballtourniere der Schülerinnen und Schüler, wurden mit vollem Einsatz bestritten und das Lehrerteam konnte sich bei der Volleyballmeisterschaft gegen verschiedene Klassen den Sieg sichern. Bei der Turnvorführung im neuen Turnsaal staunten die Besucher über Rad, Bogengang, Salto & Co der Schülerinnen und Schüler des Freifachs Gerätturnen. Am gut bestückten Flohmarkt fand man interessiert schmökernde Schnäppchenjäger und an den Essens- und Getränkeständen gab es reißenden Absatz. Leichter Regen und kühle Temperaturen verhinderten zwar leider die Hüpfburg, jedoch nicht die Pool-Challenge, wo man mit gutem Zielvermögen eine Lehrerin oder einen Lehrer ins Wasser schießen konnte. Zusammen mit all den anderen Aktivitäten war das Schulfest 2026 in Summe ein voller Erfolg. Wir danken allen Gästen und wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften erholsame Sommerferien!