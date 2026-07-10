Mit der Aktion „Lions bewegen Schulen“ möchten die österreichischen Lions Clubs einen Beitrag gegen die Zivilisationskrankheit Adipositas leisten, die immer mehr eine ganze Generation zu betreffen droht. Laut ÖGK ist schon jedes dritte Kind in unserem Land übergewichtig.

Seinen Körper regelmäßig zu bewegen ist nicht nur für den Gesundheitszustand des Einzelnen, sondern vor allem auch für die physische und mentale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen besonders wichtig. Werden Bewegung und die Freude an sportlicher Tätigkeit zur Alltagsroutine, dann kann der Lebensstil nachhaltig positiv verändert werden.

Für jede Bewegungseinheit von mindestens 5 Minuten darf eine Klasse eine „Löwentatze“ auf einen Wandkalender kleben; ist dieser voll, dann gibt es von den Lions Gutscheine zum Erwerb von Sportgeräten. Und so konnte kürzlich Lions Präsident Alfred Reimair an Alexandra Glaßer, Leiterin der VS Pfandl, Gutscheine im Wert von € 900,00 von Intersport Steinkogler zum Ankauf von Sportartikeln überbringen. „Bewegung steht für uns an erster Stelle“, ergänzte Frau Glaßer, „Sport ist auch in unserem Schulentwicklungsprogramm fix verankert.“

Die Ischler Lions freuen sich über die aktive Teilnahme der VS Pfandl und sind auch gerne bereit, weitere Volksschulen aus Bad Ischl und den Nachbarorten zu diesem Programm einzuladen. Bei Interesse: Mail an lions.badischl@gmx.at