Die Modeschule Ebensee am Traunsee stand ganz im Zeichen des erfolgreichen Abschlusses der Meisterschule für Mode. Gemeinsam mit Familien, Lehrkräften und Ehrengästen aus Wirtschaft und Gemeinde feierten die Studierenden ihren erfolgreichen Abschluss des Studienjahres 2025/26.

Die Absolventinnen meisterten die anspruchsvolle Meisterinnenprüfung vor der Kommission der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit großem Erfolg und dürfen sich nun offiziell mit Stolz Meisterinnen ihres Handwerks nennen. Mit fachlicher Kompetenz, Kreativität, Ausdauer und großem Engagement bewiesen sie eindrucksvoll ihr Können.

Die Meisterschule vermittelt weit mehr als handwerkliche Fertigkeiten. Sie steht für die Verbindung von Tradition und Innovation sowie für die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten. Meisterschaft entsteht nicht über Nacht – sie wächst durch Erfahrung, Leidenschaft und den Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

In den Grußworten der Rednerinnen und Redner beim Festakt wurden die Meisterinnen ermutigt, den in Ebensee gesponnenen „roten Faden“ aus Kreativität, Wissen, handwerklichem Können und Gemeinschaft auf ihrem weiteren Berufsweg mitzunehmen und daraus neue Chancen zu entwickeln.

Die Modeschule Ebensee gratuliert allen Meisterinnen herzlich zum erfolgreichen Abschluss und wünscht ihnen für ihre persönliche und berufliche Zukunft viel Erfolg, Freude am Handwerk, immerwährende Neugier, Zufriedenheit, weiterhin „modische“ Begeisterung und viele bereichernde Begegnungen.