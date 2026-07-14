Ein Fest für Segler

Tradition trifft Segelsport: Mit dem Kanonenschuss vom Startturm wurde auch in diesem Jahr das Startsignal für den Attersee Grand Prix gegeben. Die traditionsreiche Langstreckenregatta des Union-Yacht-Clubs Attersee wurde bereits zum 36. Mal ausgetragen und lockte rund 300 Seglerinnen und Segler auf 83 Booten an den Start. Bei sommerlichem Wetter und verschiedenen Windbedingungen bot sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein schöner Regattatag. Wettfahrtleiter Gert Schmidleitner beobachtete das Geschehen an der Startlinie durch ein Scherenfernrohr, einem historischen Stück aus dem Zweiten Weltkrieg, derselben Zeit, aus der auch die Startkanone stammt.

Rechtzeitig zum Start sprang der Wind an und der Weg zur ersten Boje wurde in Angriff genommen. Das erste Boot rundete in Parschallen schon nach 30 Minuten Segelzeit. Leider ist der Wind dann nach und nach immer weniger geworden, zwischendurch war absolute Flaute und der See Spiegel glatt. In den letzten Stunden der Regatta kam der Wind zurück aber nicht nur aus allen Richtungen, sondern auch in verschiedenen Stärken, von null bis acht Knoten.

Bei 28 Grad Lufttemperatur und durchwachsenen Windbedingungen erreichten von den 83 teilnehmenden Booten knapp 30 Boote innerhalb des Zeitlimits von sieben Stunden bis 17:00 Uhr das Ziel. Aufgrund der Flaute am Nachmittag schafften es die Restlichen nicht bis ins Ziel. Sie wurden mit einer hochgerechneten Zielzeit entsprechend ihres Abstandes zum Ziel trotzdem gewertet.

Erster im Ziel und Sieger nach berechneter Zeit wurde die Libera A „Clandesteam“ mit Steuermann Thomas Tschepen vom Yacht Racing Club Aufham. Er segelte mit einer hochkarätigen 13-köpfigen Mannschaft.

Den zweiten Platz nach berechneter Zeit sicherte sich Matthias Poell (UYCAs), der gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian und seinem Neffen Alexander Poell auf einer Rennjolle an den Start ging. Dritter wurde Christian Kimmeswenger (SCK), der gemeinsam mit Monika und Patrick Kimmeswenger sowie Anna Truttenberger auf einer Brenta 30 segelte.

Der Attersee Grand Prix ist die erste Regatta zur Long-Distance-Challenge, die am kommenden Wochenende mit der 12 Stunden Regatta fortgesetzt wird.