Ein 17-jähriger Mopedlenker ist am Mittwochmorgen in Rüstorf bei einem Verkehrsunfall unter einen entgegenkommenden Lkw geraten. Der Jugendliche konnte sich selbst aus seiner Lage befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 06:00 Uhr mit seinem Moped im Ortsgebiet von Rüstorf von Windern in Richtung Schwanenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis einen Lkw in die entgegengesetzte Richtung.

Im Bereich einer abfallenden Engstelle geriet der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Moped auf die Gegenfahrbahn und rutschte unter den entgegenkommenden Lkw.

Mopedlenker befreit sich selbst

Der 17-Jährige konnte sich noch selbstständig unter dem Lastwagen hervorziehen. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, berichtet die Polizei.