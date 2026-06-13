In Rüstorf wurden die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren Samstagvormittag zu einer Personenrettung alarmiert. Im Kreuzungsbereich der B135 Gallspacher Straße mit Johannisthal stürzte aus noch unbekannten Gründen ein Traktor eines Traktorgespanns um.

Entgegen der Alarmierung war beim Eintreffen der Feuerwehren zum Glück niemand mehr unter einem Fahrzeug beziehungsweise niemand eingeklemmt. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr richtete den Traktor wieder auf und verbrachte das Fahrzeuggespann aus dem Kreuzungsbereich.

Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden. Nach rund 30 Minuten war die Unfallstelle bereits geräumt. Der Kreuzungsbereich war für etwa eine Dreiviertelstunde erschwert passierbar. Die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd am Unfallort vorbei.