Von 31. Juli bis 2. August 2026 feiert die Feuerwache Perneck die 50. Ausgabe ihres traditionellen Kellerfestes. Drei Tage lang stehen Musik, Geselligkeit, Kulinarik und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie im Mittelpunkt.

PERNECK

Das Pernecker Kellerfest gehört seit Jahrzehnten zu den Fixpunkten im Bad Ischler Veranstaltungskalender. Heuer gibt es einen ganz besonderen Anlass zum Feiern: Die Feuerwache Perneck lädt zum 50. Kellerfest und blickt damit auf eine lange, von Kameradschaft und Zusammenhalt geprägte Tradition zurück.

In der Feuerwehrchronik ist bereits für das Jahr 1974 ein Kellerfest dokumentiert. Damals wurde anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Löschzuges drei Tage lang gefeiert. Die Salzbergbetriebsleitung stellte dafür eine Garage und die angrenzende Wiese zur Verfügung. Bürgermeister Karl Saller eröffnete das Fest mit dem Bieranstich, und die große Beteiligung der Bevölkerung aus nah und fern sorgte schon bei dieser frühen Veranstaltung für einen beachtlichen Erfolg.

Das Kellerfest diente dabei von Beginn an nicht nur der Unterhaltung. Aus dem Erlös des Festes konnten bereits 1974 eine neue Motorspritze und neue Schläuche angeschafft werden. Auch in den folgenden Jahren leisteten die Einnahmen einen wichtigen Beitrag zur Ausrüstung und zum Ausbau der Feuerwehr. So flossen laut den historischen Aufzeichnungen in den 1980er-Jahren rund 400.000 Schilling aus den Kellerfesterlösen in den Ausbau des Feuerwehrdepots.

Über die Jahrzehnte wurde auf der Pernecker Festwiese bei Sonnenschein ebenso gefeiert wie bei Regen und Kälte. Unzählige freiwillige Arbeitsstunden, die Unterstützung der Bevölkerung und der Einsatz vieler Generationen von Feuerwehrmitgliedern machten das Kellerfest zu dem, was es heute ist: ein Treffpunkt für die ganze Region und ein sichtbares Zeichen gelebter Dorfgemeinschaft.

Jubiläumsprogramm für drei Generationen

Das 50. Kellerfest beginnt am Freitag, 31. Juli, um 18 Uhr mit der Seidlbar, dem traditionellen Zuagroaßtn-Treffen, Stahelschießen und dem Pernecker Bierzelthendl. Ab 19 Uhr sorgt die Blitzableitermusi für Stimmung. Um 21 Uhr beginnt der Barbetrieb mit DJ und Oldiesparty. Von 20 bis 22 Uhr lädt außerdem die „Bier & Nocka-Gaudi“ zum Mitmachen ein.

Am Samstag, 1. August, startet um 16 Uhr der 8. Bad Ischler RE/MAX VOIGAS17. Ab 17 Uhr ist Zeltbetrieb, ehe um 20 Uhr Die Kaiserwälder aufspielen. Ab 21 Uhr wird in der originalen Kellerfestbar mit DJ weitergefeiert. Auch am Samstag findet von 20 bis 22 Uhr die „Bier & Nocka-Gaudi“ statt.

Der Sonntag, 2. August, beginnt um 9 Uhr mit dem 27. Plattlerturnier. Um 10 Uhr folgt der Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle Mitterweißenbach. Ab 14 Uhr unterhält Edelweiß Drei die Gäste. Gleichzeitig wartet beim Kindernachmittag mit Kinderschminken, Kasperltheater, Ponyreiten und Hüpfburg ein buntes Programm auf die jüngsten Festbesucher.

Die Feuerwache Perneck freut sich darauf, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit Freunden, Unterstützern, Einheimischen, Zuagroasten und Gästen aus der gesamten Region zu feiern.