Mit Beginn der Sommerferien startet wieder die Lesepass-Aktion des Landes Oberösterreich – und die Bibliothek Bad Ischl ist erneut mit dabei.

Kinder bis 12 Jahre sammeln bei jedem Bibliotheksbesuch einen Stempel und erhalten für jeden dritten Stempel einen Gutschein für eine Kugel Eis. Darüber hinaus nehmen alle vollständig ausgefüllten Lesepässe an der Schlussverlosung des Landes Oberösterreich teil, bei der 100 Kinder einen Buchpreis gewinnen können. Zusätzlich können während der gesamten Sommerferien alle Kinderbücher kostenlos ausgeliehen werden.

Doch nicht nur in den Ferien ist in der Bibliothek einiges los: Das ganze Jahr über erwartet Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm. Bereits die jüngsten Leserinnen und Leser werden willkommen geheißen – im Baby-Rucksack der Stadtgemeinde Bad Ischl befindet sich ein Gutschein für eine kleine Überraschung beim ersten Bibliotheksbesuch. Kindergartengruppen stellt die Bibliothek liebevoll gefüllte Büchertaschen zur Verfügung. Erstklässler erhalten außerdem einen Gutschein für eine kostenlose Kinderjahreskarte.

Regelmäßig besuchen Volksschulklassen sowie Schülerinnen und Schüler der Mittelschule die Bibliothek. Auch für Firmgruppen wird jährlich ein Workshop angeboten, um die Bibliothek besser kennenzulernen.

Ein fixer Bestandteil des Jahresprogramms ist die monatliche Geschichtenzeit für Kinder ab fünf Jahren, die sich großer Beliebtheit erfreut. Spannende Geschichten, gemeinsames Basteln und kreatives Gestalten sorgen dabei für abwechslungsreiche Nachmittage. Auch das Überraschungskino zählt zu den regelmäßigen Angeboten der Bibliothek.

Im Rahmen des Ferienhits beteiligt sich die Bibliothek heuer wieder mit zwei Programmpunkten: Am 22. Juli um 17 Uhr wird ein Überraschungsfilm für Kinder ab sechs Jahren gezeigt – eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Außerdem findet ein Stop-Motion-Workshop für Kinder ab neun Jahren statt. Für diesen Workshop wird um Anmeldung über den Ferienhit gebeten.

Informationen zum Angebot und Veranstaltungen der Bibliothek Bad Ischl sind auf der Homepage unter www.badischl.bvoe.at sowie direkt in der Bibliothek erhältlich.