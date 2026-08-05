VÖLCKLABRUCK: Vor einem Jahr startete das Tageszentrum für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen im Schwibbogen 2. Das Tageszentrum wird von der Sozialeinrichtung „Mosaik“ im Auftrag des Landes Oberösterreich betrieben werden. Über 9700 Gäste wurden seither gezählt und 6400 Mittagessen ausgegeben. „Durchschnittlich besuchten 27 Gäste am Tag unsere Einrichtung. Wir freuen uns, dass das Tageszentrum sehr gut angenommen wird, so Teamleiterin Eva Schwarz und Mosaik-Leiter Stefan Hindinger.

Soziallandesrat Christian Dörfel gratuliert zum „ersten Geburtstag“: „In Oberösterreich haben wir ein dicht geknüpftes soziales Netz, um Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen und ihnen Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Mit dem Netzwerk Wohnungssicherung, das in sechs Planungsregionen strukturiert ist, zählt Oberösterreich zu den Vorreitern in der Wohnungslosenhilfe. Beim Tageszentrum des Mosaiks in Vöcklabruck wird seit einem Jahr dort geholfen, wo es am nötigsten ist – damit Menschen nach einer Phase der Krise den Sprung zurück in die Mitte der Gesellschaft schaffen“.

Niederschwelliges Angebot

Das Tageszentrum ist ein niederschwelliges Angebot für akut wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen zur Sicherung einer minimalen Grundversorgung. Es bietet die Möglichkeit zum Aufenthalt, zur Hygiene und zur Ernährung. Zwischenmenschliche Kontakte sowie Freizeitgestaltung können hier gepflegt werden. Neben dieser Grundversorgung gibt es Informations- und Beratungsangebote durch qualifiziertes Personal.

Es gibt zwei räumlich getrennte Aufenthaltsbereiche – einen Allgemeinen und einen für Frauen – für bis zu 25 Personen. Dazu eine Küche, Sanitärbereiche, Gruppenraum und ein Büro. Für Gäste gibt es neben dem Beratungsangebot, ein einfaches Frühstück und Mittagessen, Waschmöglichkeit und Angebote zur Freizeitgestaltung. Die Öffnungszeiten sind 9 bis 17 Uhr, sieben Tage die Woche. Kontakt: tz.mosaik@sozialzentrum.org, Tel. 07672/75145-20.