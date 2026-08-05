Segeltraditionen haben am Attersee eine lange Geschichte. Schon die ganze Woche über gleiten im Rahmen der Atterseewoche elegante Holzboote über den See, manche davon mehr als ein Jahrhundert alt. Am Samstag folgt der Abschluss dieser besonderen Woche: Die „Lange Wettfahrt“ wird zum 98. Mal ausgetragen – ein Klassiker auf einem Kurs mit über 100-jähriger Geschichte.

Früh morgens um 07:00 Uhr wird die Regatta mit einem Schuss aus der alten Kanone im Startturm eröffnet. Über 110 Boote mit rund 320 Seglerinnen und Seglern werden sich der Herausforderung der 34 Kilometer langen Strecke bei ständig wechselnden Wind- und Wetterverhältnissen stellen.

Die Lange Wettfahrt bildet zugleich die letzte Wertung der Long-Distance-Challenge, einer Serienwertung, die die drei großen Langstreckenregatten des UYCAs umfasst. Am Samstag wird dabei eine große Seerunde bis hinunter in die Burgau gesegelt. Gerade dieser Abschnitt verlangt den Crews einiges ab, denn dort ist der Wind oft nur schwach.

Im vergangenen Jahr konnte sich die Sonderklasse „Panther“, den prestigeträchtigen „Burgaupokal“, sichern. Dieser wird für die schnellste berechnete Zeit eines Kielbootes mit mehr als 20 m² Segelfläche vergeben. Auch heuer ist das Siegerboot wieder am Start, um den Titel zu verteidigen.

Die 98. Lange Wettfahrt verspricht auch heuer wieder sportliche Spannung und strategisches Können. Wir sind gespannt, wer das Rennen für sich entscheidet und welche Crew sich in der Gesamtwertung der Long-Distance-Challenge durchsetzen kann!