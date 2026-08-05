Bad Ischl. Am Dienstag, 4. August 2026 veranstaltete die Salinenmusikkapelle Bad Ischl ein Sommernachtskonzert vor traumhafter Kulisse im Kaiserpark.

Nicht nur das abwechslungsreiche Programm mit mitreißenden Walzer-, Musical- und Marschmelodien, sondern auch das besondere Ambiente vor der Kaiservilla trugen zu einem gelungenen Konzertabend bei. Im Zuge dessen gratulierte die Ischler Salinenmusik dem Hausherrn, Mag. Markus Habsburg-Lothringen, mit einem Marsch nachträglich zu seinem 80. Geburtstag. Den Höhepunkt des Abends bildete das Solostück für Euphonium „Carrickfergus“, bei dem der junge Musiker Philipp Berger brillierte.

Die Salinemusikkapelle Bad Ischl lädt zum letzten Kurkonzert dieser Saison ein, das am Dienstag, 18. August 2026 um 19.30 Uhr im Kurpark (bei Schlechtwetter in der Trinkhalle) stattfindet. Der Eintritt ist frei.