Eine beeindruckende Bilanz für den Bezirk Gmunden: Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt 322 Unternehmen gegründet. Davon entfielen 284 auf Neugründungen und 38 auf Betriebsübernahmen.

Insgesamt 322 neue Unternehmen wurden im ersten Halbjahr im Bezirk Gmunden registriert. „Von Jänner bis Juni 2026 wurden 284 Unternehmen neu gegründet und 38 bestehende Unternehmen übernommen“, so Martin Ettinger (Obmann WKO Gmunden) und Sigrid Schuster, BEd MBA (Leiterin WKO Gmunden).

„Zu dem umfangreichen Beratungsangebot für GründerInnen zählen Gründer:innen-Workshops sowie Gründerberatungen direkt in der WKO Bezirksstelle Gmunden und Bad Ischl. Wir begleiten und unterstützen Gründer:innen von der Idee bis zur Gründung und darüber hinaus – nutzen Sie das Angebot vor Ort!“, unterstreicht WKO-Leiterin Sigrid Schuster.

Besonders stark vertreten ist nach wie vor das traditionelle Handwerk in der Region. Die meisten Gründungen gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (124), gefolgt von den Sparten Handel (78) sowie Information und Consulting (58).

Gründungen im Bezirk Gmunden nach Sparten: