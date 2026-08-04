Der Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden verzeichnet per Ende Juli 2026 1.717 vorgemerkte arbeitslose Personen – ein Anstieg von 174 Personen bzw. +11,3 % gegenüber Juni (1.543). Dieser Anstieg entspricht dem typischen saisonalen Muster: Nach dem kontinuierlichen Rückgang seit dem Jänner und Februar-Höchststand melden sich im Juli – wie in den Vorjahren – saisonbedingt wieder mehr Personen beim AMS.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der Bestand um 48 Personen bzw. +2,9 % höher – ein moderater Anstieg, der sich in den regionalen Vergleichswerten von Oberösterreich (+2,6 %) einordnet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 % (Vorjahr: 3,6 %) und damit weiterhin deutlich unter dem oberösterreichischen Vergleichswert von 5,1 % sowie dem bundesweiten Wert von 6,9 %.
Arbeitslosigkeit nach Personengruppen
Geschlecht
— Frauen: 813 (+26 / +3,3 %)
— Männer: 904 (+22 / +2,5 %)
Der Anstieg zum Vorjahr verteilt sich damit annähernd gleichmäßig auf Frauen und Männer.
Altersgruppen
— unter 25 Jahre: 200 (+3 / +1,5 %)
— 25 bis unter 50 Jahre: 929 (+48 / +5,4 %)
— über 50 Jahre: 588 (−3 / −0,5 %)
Der Vorjahresanstieg konzentriert sich auf die Gruppe der 25- bis unter 50-Jährigen, während die Zahl der über 50-Jährigen leicht rückläufig ist.
Innerhalb der jüngeren Altersstruktur zeigt sich zudem ein deutlicher Rückgang bei den unter 19-Jährigen (30 Personen, −21,1 %), während die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen mit +6,4 % den stärksten Zuwachs verzeichnet.
Schulungen und aktive Betreuung
512 Personen befinden sich aktuell in Schulungsmaßnahmen des AMS Gmunden (+12 / +2,4 % gegenüber dem Vorjahr, Vorjahr: 500). Das AMS Gmunden begleitet damit derzeit rund 2.229 Personen aktiv – arbeitslos vorgemerkte Personen und Schulungsteilnehmende zusammengenommen.
Dynamik am Arbeitsmarkt
Im Juli 2026 zeigt sich weiterhin reger Personenwechsel:
651 Personen wurden neu arbeitslos (−3,8 % zum Vorjahr)
533 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit (−8,1 %)
davon 204 durch Arbeitsaufnahme (−18,1 %)
Sowohl die Zugänge als auch die Abgänge liegen unter dem Vorjahresniveau; der Rückgang bei den Arbeitsaufnahmen ist dabei deutlicher ausgeprägt als jener bei den Neuzugängen – dieser Zusammenhang erklärt den Anstieg des Bestands und wird weiter beobachtet.
Stellen- und Lehrstellenmarkt
Beim AMS Gmunden waren im Juli 2026 gemeldet:
1.341 offene Stellen, sofort verfügbar (−257 / −16,1 % gegenüber Vorjahr)
95 offene Stellen, nicht sofort verfügbar (+54 / +131,7 %)
585 neu gemeldete offene Stellen im Juli (−84 / −12,6 %)
Am Lehrstellenmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild:
37 Lehrstellensuchende (−21 / −36,2 %)
115 offene Lehrstellen, sofort verfügbar (−19 / −14,2 %)
Der Rückgang bei den sofort verfügbaren offenen Stellen setzt sich damit fort und spiegelt eine verhaltenere Nachfrage einzelner Branchen wider.
„Der saisonale Anstieg im Juli entspricht dem gewohnten Jahresverlauf – im Vorjahresvergleich bewegt sich der Arbeitsmarkt Gmunden weiterhin auf stabilem Niveau, die Arbeitslosenquote von 3,7 % gehört nach wie vor zu den niedrigsten in Oberösterreich. Den Rückgang bei den offenen Stellen nehmen wir ernst und begegnen ihm mit verstärktem Schulungsangebot und individueller Begleitung, damit Arbeitsuchende rasch wieder Anschluss finden“, so Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden.
Schreibe einen Kommentar