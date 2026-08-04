Der Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden verzeichnet per Ende Juli 2026 1.717 vorgemerkte arbeitslose Personen – ein Anstieg von 174 Personen bzw. +11,3 % gegenüber Juni (1.543). Dieser Anstieg entspricht dem typischen saisonalen Muster: Nach dem kontinuierlichen Rückgang seit dem Jänner und Februar-Höchststand melden sich im Juli – wie in den Vorjahren – saisonbedingt wieder mehr Personen beim AMS.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der Bestand um 48 Personen bzw. +2,9 % höher – ein moderater Anstieg, der sich in den regionalen Vergleichswerten von Oberösterreich (+2,6 %) einordnet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 % (Vorjahr: 3,6 %) und damit weiterhin deutlich unter dem oberösterreichischen Vergleichswert von 5,1 % sowie dem bundesweiten Wert von 6,9 %.

Arbeitslosigkeit nach Personengruppen

Geschlecht

— Frauen: 813 (+26 / +3,3 %)

— Männer: 904 (+22 / +2,5 %)

Der Anstieg zum Vorjahr verteilt sich damit annähernd gleichmäßig auf Frauen und Männer.

Altersgruppen

— unter 25 Jahre: 200 (+3 / +1,5 %)

— 25 bis unter 50 Jahre: 929 (+48 / +5,4 %)

— über 50 Jahre: 588 (−3 / −0,5 %)

Der Vorjahresanstieg konzentriert sich auf die Gruppe der 25- bis unter 50-Jährigen, während die Zahl der über 50-Jährigen leicht rückläufig ist.

Innerhalb der jüngeren Altersstruktur zeigt sich zudem ein deutlicher Rückgang bei den unter 19-Jährigen (30 Personen, −21,1 %), während die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen mit +6,4 % den stärksten Zuwachs verzeichnet.

Schulungen und aktive Betreuung

512 Personen befinden sich aktuell in Schulungsmaßnahmen des AMS Gmunden (+12 / +2,4 % gegenüber dem Vorjahr, Vorjahr: 500). Das AMS Gmunden begleitet damit derzeit rund 2.229 Personen aktiv – arbeitslos vorgemerkte Personen und Schulungsteilnehmende zusammengenommen.

Dynamik am Arbeitsmarkt

Im Juli 2026 zeigt sich weiterhin reger Personenwechsel:

651 Personen wurden neu arbeitslos (−3,8 % zum Vorjahr)

533 Personen beendeten ihre Arbeitslosigkeit (−8,1 %)

davon 204 durch Arbeitsaufnahme (−18,1 %)

Sowohl die Zugänge als auch die Abgänge liegen unter dem Vorjahresniveau; der Rückgang bei den Arbeitsaufnahmen ist dabei deutlicher ausgeprägt als jener bei den Neuzugängen – dieser Zusammenhang erklärt den Anstieg des Bestands und wird weiter beobachtet.

Stellen- und Lehrstellenmarkt

Beim AMS Gmunden waren im Juli 2026 gemeldet:

1.341 offene Stellen, sofort verfügbar (−257 / −16,1 % gegenüber Vorjahr)

95 offene Stellen, nicht sofort verfügbar (+54 / +131,7 %)

585 neu gemeldete offene Stellen im Juli (−84 / −12,6 %)

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild:

37 Lehrstellensuchende (−21 / −36,2 %)

115 offene Lehrstellen, sofort verfügbar (−19 / −14,2 %)

Der Rückgang bei den sofort verfügbaren offenen Stellen setzt sich damit fort und spiegelt eine verhaltenere Nachfrage einzelner Branchen wider.