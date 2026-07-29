Öffentlicher Vortrag an der Internationalen Akademie Traunkirchen

Titel: Die Habsburger und das Salzkammergut

Vortragender: em. Univ. Prof. Roman Sandgruber, JKU Linz

Datum: 15.08.2026

Uhrzeit: Beginn 11:00 Uhr, Ende 12:30 Uhr

Location: Klostersaal Traunkirchen

Prof. Sandgruber fasst den Inhalt seines Vortrages auf folgende Weise zusammen: „Es waren die Habsburger, die das Salzkammergut geschaffen haben. Elisabeth von Görz und Tirol, die Gattin und nach dessen Ermordung im Jahr 1308 Witwe König Albrechts I., hatte als Witwengut das Ischlland erhalten. Elisabeth, die vor allem durch ihre 21 Kinder bekannt ist, muss eine sehr tatkräftige Frau gewesen sein. 1311 erteilte sie den Hallstätter Bürgern wichtige Privilegien. Sie habe in Hallstatt, wie die Überlieferung sagt, „mit ihrem Gute vom wilden Gebirg und grünen Wasen“ das Bergwerk gebaut und gestiftet.“

Eintritt freiwillige Spende

Um Anmeldung wird gebeten:

https://www.akademietraunkirchen.com/event/habsburger_und_das_salzkammergut/