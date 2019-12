Frauen- Landes-Ligist Altmünster muss 3 Abgänge verkraften

„Gegen Tabellenführer Nebelbarg haben wir als einziges Team gewonnen, das Spitzenteam U. Dorf/Pram mit 3:1 bezwungen und gegen den Zweiten, Windischgarsten auswärts remisiert, aber gegen „ebenbürtige Gegner“ verloren“, resümierte Cheftrainer Jürgen Wabitsch die Berg- und Talfahrt des Tabellenfünften bei der Vereinsinternen Weihnachtsfeier, nachdem er seine Schützlinge kulinarisch verwöhnt und jede Spielerin mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk überrascht hatte.

Kapitänin als Vorbild im Training und Vereinsbeste Torschützin

Als Trainingsbeste wurden ex aequo Sophie Stelzhammer und Anabel Stephan ausgezeichnet, in 11 von 12 Pflichtspielen kamen Katharina Hrouda (3 Tore) , Anabel Stephan (1 Tor) und Neuzugang Valerie Hametner zum Einsatz, 10 Matches absolvierten Neuzugang Marlene Hagl0, Sophie Stelzhammer und Langzeit-Stütze Deborah Mirjanic. Erfolgreichste Torschützinnen waren Sophie Stelzhammer mit 5 Volltreffern und die Ischler Torjägerin Mariana Strübler -Pilic (4 Tore in 8 Spielen).

Abgang von 3 Mannschafts-Stützen

Sylvia Leithinger wird zukünftig beim SV Högl Taufkirchen auf Torjagd gehen, Spielmacherin Steffi Wallinger legt berufsbedingt eine längere Pause ein und wird sich auch ihrer Masterarbeit widmen, Abwehrstütze Kathi Haas musste leider nach einer neuerlichen Bänderverletzung ihre Fußball-Karriere endgültig beenden.

Wegen starker beruflicher Inanspruchnahme des Duos Wabitsch-Karlinger wird die Betreuer-Crew mit Oliver Mörigsbauer verstärkt.

Bericht und Foto: Helmut Pichler