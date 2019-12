Zwei Tage vor dem Jahreswechsel führte uns unser Ausflug zum Kraftplatz Offensee bei Ebensee. Zur großen Freude war auch etwas Schnee gefallen und ein Wintermärchen wurde wahr. Der Uferbereich des Offensee` beginnt schon zu gefrieren, der Schnee knirschte unter den Schritten und die Spiegelungen der sonnenbeschienen Berge im Wasser des Offensee ließ das Fotografenherz höher schlagen.

Viele Wanderer nutzten auch den schönen Wintertag für einen Spaziergang und oft grüßten wir uns mit: “Griaß Euch, an guaten Rutsch ins neiche Jahr wünsch ma Euch!” Ja schöner kann wohl ein altes Jahr nicht enden und wir freuen uns schon wieder unseren ersten Ausflug zum Offensee im neuen Jahr 2020. Der krönende Abschluss des Tages war dann der Blick auf den Traunstein am Nachhauseweg und die Dämmerstimmung dann am Abend in Gschwandt. Aber sehen Sie selbst.

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS