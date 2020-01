Erfolgreiches Schi-Rennwochenende

Am Samstag und Sonntag wurden die ersten beiden Rennen des Traunseecup in Rußbach vom SC Pinsdorf bzw. vom SC Altmünster veranstaltet. Die Rennläufer/Innen des Skiteam Ebensee´s konnten an beiden Tagen mit tollen Leistungen aufzeigen.

Ergebnisse im Überblick

Kinder U8-weiblich

Redl Nina 2x 1.Platz

Brummer Nina 1x 4.Platz

Kinder U8-männlich

Bernroider Lukas 2x 1.Platz

Kinder U10-weiblich

Richter Anja 1x 1.Platz, 1×3.Platz

Steinkogler Luisa 1x 2.Platz, 1×4.Platz

Kinder U10-männlich

Domanyi Simon 1x 2.Platz, 1×3.Platz

Brummer Tobias 1x 6.Platz

Kinder U12-männlich

Födinger David 2x 2.Platz

Schüler U14-männlich

Loidl Michael 1x 7.Platz, 1x 8.Platz

AK III

Schmidsberger Richard 1x 1.Platz, 1×2.Platz

Allgem. Klasse – männlich

Holzinger Thomas 2x 2.Platz

Steiner Adrian 1x 5.Platz

Jugend U21 – männlich

Schmidsberger Thomas 2x 3.Platz