Hüttenbrand in der Silvesternacht

Die Feuerwehr Atzbach wurde am Silvesterabend zu einem Brand in die Ortschaft Hippelsberg alarmiert. Starke Rauchentwicklung in der Dachkonstruktion neben dem Kamin machte sich in einer Hütte bemerkbar.

Nach der ersten Erkundung mit der Wärmebildkamera wurde ein Brand in den Zwischenräumen des Dachs festgestellt. Beim Öffnen der Dachhaut mit schwerem Atemschutz kam es dann zur Durchzündung.

Die Flammen wurden abgelöscht. Nach dem weiteren Öffnen und Löschmaßnahmen konnte nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera den Einsatz beendet werden.

Quelle: FF Atzbach