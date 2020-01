Konzert Anna Lang

Sinfonia De Carnaval – das sind Anna Lang und Alois Eberl an Cello, Klavier, Posaune und Akkordeon mit Elektronik-Effekten und Stimmen. Inspiriert durch die Rhythmik Lateinamerikas, aber beeinflusst von Elementen aus Rock, Funk und Jazz, lotet das Duo das volle Klangspektrum klassischer Spieltechniken aus und zeichnet bunte Porträts fantastischer Karnevalsgestalten. In klingenden Momentaufnahmen wie „Die totale Nebelfinsternis“, „Windespfeifen in der Dämmerung“ oder „African Lament“ begeistert das virtuose Duo mit weiten Improvisationsfeldern, rasanten Grooves und schön-schauriger Dramatik!

Als eine der besten fünf Bands der Kategorie Jazz vom österreichischen Bundesministerium für das „New Austrian Sound Of Music Programm 2018/19“ und eine von sieben Bands sämtlicher zeitgenössischer Genres mit der Spitzenförderung des österreichischen Bundeskanzleramtes, dem internationalen Sprungbrett FOCUS ACT 2019 ausgezeichnet, ist Sinfonia De Carnaval international in der Schweiz, England, dem Iran, Kasachstan, Tadschikistan, Kroatien, Frankreich, Italien, Israel, Palästina und Deutschland zu Gast.

Donnerstag, 30.01.2020 20:00 Uhr; Weinhaus Attwenger, Bad Ischl

Anna Lang: cello, piano

Alois Eberl: trombone, accordion

Karteninfo:

Eintritt: 20,-

Ermäßigung: 6,- / 8,- / 17,-