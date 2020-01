Leni Steinkogler und Kurt Arnold sind Ebenseer Orstskimeister/In 2020!

Am Sonntag wurde bei strahlendem Sonnenschein die Ebenseer Ortsskimeisterschaft gemeinsam mit der Stadtmeisterschaft Schwanenstadt am Feuerkogel veranstaltet. In diesem Jahr konnte sich die erst 12-jährige Leni Steinkogler den Titel sichern – Jüngste Ebenseer Schi-Ortsmeisterin! Bei den Herren verteidigte Kurt Arnold eindrucksvoll den Vorjahrstitel und wurde zum wiederholten Male Ortskimeister!

Die einzelnen Klassensieger:

Kinder U8-weiblich

1.Redl Nina 58,57

Kinder U8-männlich

1. Bernroider Lukas 1:02,44

Kinder U10-weiblich

1. Richter Anja 58,72

2. Steinkogler Luisa 1:00,90

3. Wieser Angelina 1:11,37

Kinder U10-männlich

1. Brummer Tobias 1:04,58

Kinder U12-männlich

1. Höllwerth Tobias 57,21

2. Thannhuber Max 1:00,23

Schüler U14-weiblich

1. Steinkogler Leni 51,97

2. Maak Laura 54,10

Schüler U14-männlich

1. Hametner Julian 53,05

2. Loidl Michael 57,47

Schüler U16-männlich

1. Hametner Alexander 50,79

AK I Damen

1. Schwaiger Lisa 53,00

Jugend U18-weiblich

1. Engl Franziska 52,95

AK III

1. Schulz Roland 48,46

2. Holzinger Josef 52,40

3. Richter Andreas 1:01,07

AK II

1. Wieser Andreas 55,57

AK I

1. Arnold Kurt 43,28

2. Brummer Christopher 51,31

Allgem. Klasse – männlich

1. Holzinger Thomas 45,42

2. Loidl Mathias 48,82

3. Holzinger Lukas 54,07

Jugend U21 – männlich

1. Schmidsberger Thomas 46,79

2. Heissl Lukas 50,82

3. Schulz Daniel 51,20

Jugend U18 – männlich

1. Föge Jannis 47,85

2. Föge Noah 48,46

3. Hörzing Lorenz 51,61