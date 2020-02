Ein besonderes Angebot für Menschen untertags

Der Aschermittwoch, 26. Februar 2020 ist voll am Abend mit Fastenmenüs und Heringschmaus. Ein ganz besonderes Menü, einen ganz besonderen Schmaus bietet in diesem Jahr wieder die Pfarre Pinsdorf am Aschermittwoch an.

Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit am Abend zum Gottesdienst zu kommen. Wie schon im vergangenen Jahr (an die 100 Menschen haben dieses Angebot angenommen!) besteht auch heuer wieder die Möglichkeit, während des ganzen Tages in die Kirche zu kommen. Vorne bei den Altarstufen steht ein kleiner Tisch mit Asche.

Jeder und jede kann kommen und sich selber das Aschenkreuz auf die Stirn machen. Ein Meditationstext zum Mitnehmen soll die Menschen durch diesen besonderen Tag und die Fastenzeit begleiten. Am Abend gibt es die Möglichkeit, die Fastenzeit gemeinsam mit einem Stations-Gottesdienst um 19 Uhr in der Pfarrkirche zum Thema „Aufbruch zu neuen Wegen“ zu beginnen.

Foto: pixabay