Bad Ischler Senioren besuchten Senferei

Ein Besuch mit Führung in der Schau-Senferei Annamax in St. Agatha war ein Angebot im Programm der Seniorenbund-Ortsgruppe Bad Ischl und dieses wurde auch angenommen! Die Senioren wurde vom Senfmeister, Herrn Rainer Baumgartner herzlich willkommen geheißen und er informierte die Gruppe über die Geschichte des Senfes, die Arten der Senfpflanzen, die Senfherstellung und über Senf und Gesundheit.

Nach diesem hochinteressanten Vortrag konnten die Teilnehmer an dieser Führung die verschiedenen Senfsorten – insgesamt gibt es 24 davon – verkosten und auch kaufen, was auch ausgiebig genutzt wurde! Im Anschluss an dieser lehrreichen Vormittagsstunde ging es zum Mittagessen in ein nahegelegenes Gasthaus. Und bei Kaffee und Kuchen gab es noch ein gemütliches Beisammensein wie es nach Seniorenbund- Aktivitäten immer üblich ist und auch sehr geschätzt wird!

Zur Information:

Corona bedingt muss der „Regionale Gesundheitstag“ am Dienstag, 24.März 2020 im Eurothermen Hotel Royal abgesagt werden. Es gibt KEINE Verschiebung auf einen anderen Zeitpunkt! Ebenso abgesagt werden die März-Termine vom „Seniorentanz“ und der „Männergymnastik“

Und der für Mittwoch, 1. April 2020 im Hubertushof geplante „Sprechtag der Landesleitung“ wird ebenfalls abgesagt!

Nicht abgesagt wird der geplante geführte „kulturelle Stadtspaziergang“ im Bereich vom Kreuzplatz mit Stadtführerin Brigitte Leithner am 31. März 2020. Genaue Information über den Ablauf gibt es in der nächsten Ausgabe der „Ischler Woche“.

Foto: privat