Sozialpartner und BH im Bezirk Vöcklabruck rücken zusammen

Runder Tisch Vöcklabruck bietet alle Informationen rund um Corona

Vöcklabruck. Der Runde Tisch Vöcklabruck rückt in Zeiten der Corona-Pandemie noch enger zusammen. Am Montag wurde über die Aktivitäten von Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Arbeiterkammer, AMS, ÖGB und Bezirkshauptmannschaft gemeinsam informiert und koordiniert. „Es ist gerade jetzt wichtig sowohl für Betriebe als auch für Arbeitnehmer und Landwirte, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen“, sagt Josef Renner, Leiter der Wirtschaftskammer, stellvertretend für den runden Tisch Vöcklabruck.

So ist zum Beispiel in Fragen rund um die Kurzarbeit eine Abstimmung der Sozialpartner wichtig. „Für die Betriebe ist es von Vorteil, wenn sie ihre Anträge möglichst weit auslegen und möglichst viele Mitarbeiter einbeziehen, wenn Kurzarbeit beantragt wird“, berichtet Karin gerhart vom AMS Vöcklabruck. Eine Besserstellung sei nachträglich immer möglich. Unter dem Motto „Wir stehen alle zusammen“ wird sich der Runde Tisch nun wöchentlich treffen um über die Aktivitäten zu informieren und das Beste für die Menschen der Region koordinieren zu können. Informationen bieten alle Sozialpartner derzeit sehr intensiv per Telefon und E-Mail an.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir nach der Verordnung der Bundesregierung unsere Kundenzentren für persönliche Beratungen schließen müssen. Wir sind für alle Anfragen aber sehr gerne für die Vöcklabruckerinnen und Vöcklabrucker und die Unternehmer und Landwirte erreichbar“, sagen die Vertreter des Runden Tisches.

Die Sozialpartner bieten ihre Beratungen unter folgenden Kommunikationsschienen an:

ÖGB: www.jobundcorona.at Tel: 0800-22120080

AMS: www.ams.at Tel: 050-904400

LWK: www.lk-ooe.at Tel.: 050-69024700 Mail: gmunden.voecklabruck@lk-ooe.at

WKO: www.wko.at/corona Tel: 05-90909-5850 Mail: voecklabruck@wkooe.at

AK: www.ak-ooe.at Tel.: 050-6906

