Bergung aus dem dritten Stock

Zurzeit herrscht bei den Ischler Feuerwehren mehr oder weniger Einsatzfrieden. nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, folgte Samstagabend eine Alarmierung.

Das Notarzt – Team bzw. die Sanitäter des Roten Kreuz Bad Ischl forderten die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl mit ihrer Drehleiter zur Unterstützung bei einem medizinischen Notfall in der Kurhausstraße an. Eine Frau musste in ihrer Wohnung im 3. Stock eines Mehrparteienhauses medizinisch versorgt und anschließend ins LKH Bad Ischl abtransportiert werden.

Nachdem sich das Heruntertragen über das Stiegenhaus als äußerst schwierig zeigte und dies auch für die Patientin sehr beschwerlich gewesen wäre, entschloss man sich die HFW Bad Ischl hinzuzuziehen.

“Nachdem die Kurhausstraße genügend Platz bietet, war das in Stellung bringen der Drehleiter kein Problem, sodass man eigentlich von einem Routineeinsatz sprechen könnte. Jedoch ist die Einhaltung der COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen oft nicht gerade leicht, vor allem für jenen Kameraden, welcher im Drehleiterkorb beim Patienten steht”, berichtet Einsatzleiter ABI Jochen Eisl.

Nachdem die Frau vom 3. Stockwerk heruntergefahren wurde, brachte sie das Roten Kreuz ins LKH Bad Ischl. Um halb neun Uhr konnte der Einsatz wieder beendet werden.

Quelle: FF Bad Ischl