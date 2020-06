Ortstafeln von Vandalen beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum 20. Juni 2020 die Ortstafeln „Parschallen“, „Dexelbach“, „Stockwinkl“ und „Maierhof“ in den Gemeinden Innerschwand, Nußdorf am Attersee und Unterach am Attersee mit Farbe und machten sie dadurch zum Teil unkenntlich. Ebenso zerstörten sie eine Glasscheibe der Bushaltestelle „Mühlleiten“.

Der durch die Tat entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. In den letzten Wochen wurden im angeführten Bereich bereits mehrere gleichartige Beschädigungen festgestellt, die Tatorte liegen alle entlang der B151.

Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei in Unterach am Attersee, Tel: +43 59133 4177, zu melden.